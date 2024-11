Kärnten im Kältegriff: Selbst die Sonne kann Temperaturen nicht anheben

Eisige Temperaturen erwarten uns am Freitag in Kärnten.

Während sich in Oberkärnten am Freitag rasch die Sonne durchsetzt, bleibt es in Unterkärnten noch etwas länger bewölkt. „Am Nachmittag scheint aber auch hier die Sonne“, versichern die Meteorologen von Geosphere Austria. Allerdings bleibt es kalt: „Die Temperaturen machen trotz Sonnenscheins nämlich keine großen Sprünge“, so die Experten. Hinzu kommt teils lebhafter Nordwestwind. In den nördlichen Landesteilen können sogar Windspitzen von bis zu 60 km/h erreicht werden.