Von Schneeflocken bis Sonne: So wird der Freitag in Wien

Am Vormittag bleibt es überwiegend bewölkt, mit vereinzelten Schneeflocken, die vor allem in den Morgenstunden noch fallen können. Im Laufe des Nachmittags zeigt sich in vielen Regionen auch die Sonne. Der Wind weht häufig lebhaft, in höheren Lagen auch stark aus West bis Nordwest. „Die Frühtemperaturen liegen meist bei etwa 0 bis 1 Grad, während die Tageshöchsttemperatur bei etwa 3 Grad liegt. Durch den Wind fühlt es sich jedoch deutlich kälter an“, so die GeoSphere Austria.