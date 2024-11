Zahlreiche Teilnehmer bei Protest gegen Rechts in Graz

Am Donnerstag, 21. November, setzte die Offensive gegen Rechts Steiermark am Grießplatz in Graz ein lautes Zeichen. Hunderte Menschen gemeinsam unter dem Motto ”Jetzt erst

recht, nicht Rechts!” auf die Straße. Die Demonstration sammelte sich um 16.30 Uhr am Grazer Grießplatz und startete um 17 Uhr über die Augartenbrücke und der Conrad-von Hötzendorf-Straße zur Stadthalle.

©Offensive gegen Rechts

Während der Demonstration wurden FPÖ bezogene Demosprüche gerufen, wie „1,2,3,4 Rosenkranz wir stürzen dich, 5,6,7,8 keine Burschis an die Macht.“ Gegen 18 Uhr traf die Demonstration vor der Stadthalle singend ein. Dort wurden weitere Reden gehalten, unter anderem von dem 8. März Demo Bündnis, Sozialistische Jugend Stmk, Seebrücke, Lili, Vertretern aus Kunst, Kultur und der queeren Community. Musikalisch wurde die Abschlusskundgebung von dem DJ Kollektiv “Bass gegen Hass” begleitet. (APA/RED 21.11.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 22:41 Uhr aktualisiert