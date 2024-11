TÃ¶dlicher Unfall in der SÃ¼dsteiermark: FuÃŸgÃ¤nger (63) von Auto erfasst

Der 63-jährige Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein tragischer Unfall ereignete sich heute Nachmittag, Donnerstag 21. November 2024, in der Südsteiermark. Gegen 17.45 Uhr dürfte der 63-Jährige zu Fuß am linken Fahrbahnrand auf der L217 in Richtung Katzendorf unterwegs gewesen sein. Er dürfte beabsichtigt haben, die Straße zu queren.

Jede Hilfe kam zu spät

Zum selben Zeitpunkt war ein 38-Jähriger mit seinem Auto aus Gnas kommend Richtung Katzendorf auf derselben Straße unterwegs. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden, doch für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe-Maßnahmen und intensiven Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt und wurde vom Kriseninterventionsteam (KIT) Steiermark betreut. Die Freiwillige Feuerwehr Poppendorf stand mit elf Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

