Mann (52) kollidierte mit einer Böschung – stark alkoholisiert

Veröffentlicht am 22. November 2024, 06:27 / ©BMI/KK

Am Donnerstag, dem 21. November 2024, gegen 18.50 Uhr, lenkte ein 52-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sein Auto auf der Görtschitztalbundesstraße in Richtung Klagenfurt. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung.

Der Führerschein wurde im abgenommen

Dadurch wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die verständigte Feuerwehr brachte das Fahrzeug wieder auf die Räder und konnte den Lenker bergen. In weiterer Folge wurde er zu einem Alkomatentest aufgefordert, der eine schwere Alkoholisierung ergab. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan angezeigt.