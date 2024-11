Schnee über Nacht: Teile Österreichs „tief winterlich“

Vor allem der äußerste Westen (am Bild Götzis) zeigt sich tief winterlich beim aufwachen. Eine Karte zeigt, dass es in großen Teilen Österreichs über Nacht geschneit hat.

Vor allem der äußerste Westen (am Bild Götzis) zeigt sich tief winterlich beim aufwachen. Eine Karte zeigt, dass es in großen Teilen Österreichs über Nacht geschneit hat.

„Ein tief winterliches Erwachen ist das heute im äußersten Westen“, erklärt die „österreichische Unwetterzentrale“ (UWZ) am Freitag, 22. November 2024, auf Facebook. Auf einer Karte, die die 24-Stunden-Neuschneemengen von Donnerstag- bis Freitagfrüh zeigen, ist gut zu erkennen, dass vor allem in Vorarlberg, im Außerfern und im Tiroler Oberland ordentlich Neuschnee dazugekommen ist. „Fraxern meldet gut 50 cm Neuschnee, Reutte immerhin 22 cm. Und auch das Rheintal hat 10 bis 20 cm abbekommen“, heißt es seitens der Meteorologen.

Einiges an Schnee auch in Kärnten gefallen

Was auf der Karte aber noch ersichtlich ist, ist, dass fast ganz Österreich ein wenig Schnee über Nacht abbekommen hat. Lediglich der äußerste Nordosten hat sich zu dieser Zeit noch nicht über Neuschnee freuen dürfen. Neben dem äußersten Westen sind dementsprechend auch in Kärnten ein paar Zentimeter zusammengekommen. Vor allem im Süden von Klagenfurt waren das laut Karte wohl auch um die zehn bis 20 Zentimeter.

©Kurt Peter Nöhmer | Auch in Kärnten hat es geschneit. ©Leserfoto | Wie ein Leser zeigen, ist auch in Villach… ©Leserfoto | …und in Klagenfurt Schnee gefallen.

Erster Schnee des „Winters“ in Graz

In der Steiermark waren es ebenfalls fast flächendeckend zwei bis fünf Zentimeter, am meisten dabei laut Karte in der nordöstlichen Obersteiermark und im Grenzgebiet zu Kärnten. Den ersten Schnee des Jahres hat es in der steirischen Landeshauptstadt Graz gegeben. Fotos zeigen eine leichte Schneeschicht. Mehr dazu hier: Erster Schnee gefallen: Graz über Nacht angezuckert.

©5 Minuten | Auch in Graz ist Schnee gefallen. ©5 Minuten | Erstmals in diesem Winter hat sich die Innenstadt weiß präsentiert. ©5 Minuten | Eine dünne Schneeschicht bedeckte in der Früh die steirische Landeshauptstadt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2024 um 07:05 Uhr aktualisiert