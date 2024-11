Erster Schnee gefallen: Graz über Nacht angezuckert

In der steirischen Landeshauptstadt Graz hat es in der Nacht auf Freitag geschneit.

Die Nacht auf den heutigen Freitag hat der Steiermark Schnee beschert. Sogar in der Landeshauptstadt war Frau Holle zu Besuch. „Zeitig in der Früh schneit es noch leicht in der Steiermark, selbst im Südosten dürfte es eine dünne Schneedecke geben“, hieß es schon in der gestrigen Wetterprognose der GeoSphere für den heutigen Tag.

Graz erwacht als Winter Wonderland

Und tatsächlich: Die Prognosen haben sich bestätigt. Sogar Graz, wo es auch in den kältesten Monaten selten Schnee gibt, erwachte heute Morgen in einem weißen Winterkleid. Ein Lokalaugenschein zeigt die Grazer Innenstadt angezuckert. Der Stadtpark erstrahlt als Winter Wonderland und auch die parkenden Autos wurden über Nacht „weiß einkleidet“.

Schneefall legt sich

Bereits am Freitagmorgen hat sich der Schneefall in Graz aber bereits gelegt. Zurück bleibt nur die dünne weiße Schicht, die Bäume, Parkbänke und Wiesen ziert. In Teilen der Steiermark schneit es auch aktuell noch. „Dies soll allerdings nicht lange anhalten – schon bald ziehen sich die Schneeschauer heute ins nördliche Bergland zurück“, hieß es gestern laut GeoSphere. „Die Wolken lockern auf und machen spätestens ab Mittag der Sonne Platz“, informierten die Wetterexperten weiter. Kalte Temperaturen aber sollen heute den gesamten Tag dominieren. Im Norden wird teils Dauerfrost erwartet und in der südlichen Steiermark soll es nicht wärmer als 4 Grad werden.

Schnee-Prognose bestätigt sich

Im Gespräch mit 5 Minuten am gestrigen Donnerstag gab Andreas Mansberger von der GeoSphere erste Einblicke zur Schneeprognose für die Steiermark. „Hier ist vor allem die südliche Steiermark betroffen. Am meisten Schnee gibt es an der Grenze zu Slowenien, da erwarten wir Mengen von fünf bis maximal zehn Zentimeter“, informierte er. Es sei auch möglich, dass es zu Beginn des Niederschlags im Flachland regnet und dann im Laufe des Niederschlags-Ereignisses in Schnee übergeht. Laut den Prognosen wurden um die fünf Zentimeter erwartet. „Die Obersteiermark bekommt weniger Schnee ab, da liegen die Mengen im Bereich um die drei Zentimeter“, so Mansberger gestern.

Schnee auch in anderen österreichischen Regionen

Auch in anderen Teilen Österreichs hat es über Nacht geschneit. Auf einer Karte, welche die 24-Stunden-Neuschneemengen von Donnerstag- bis Freitagfrüh zeigt, ist ersichtlich, wo Frau Holle am eifrigsten ihre Betten ausgeschüttelt hat. In welchen österreichischen Bundesländern es in der Nacht auf Freitag am meisten geschneit hat, kannst du hier nachlesen: Schnee über Nacht: Teile Österreichs „tief winterlich“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2024 um 07:09 Uhr aktualisiert