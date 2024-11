Balkonbrand in St. Ruprecht: Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Heute Nacht, 22. November 2024, musste die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee ausrücken, um einen Balkonbrand in St. Ruprecht zu löschen.

Veröffentlicht am 22. November 2024, 07:27

Bei Ankunft an der Einsatzstelle stand der Balkon eines Mehrparteienhauses im ersten Obergeschoss im Vollbrand. Der Brand wurde schnell mit einer Löschleitung eines Tanklöschfahrzeugs vom Garten aus unter Kontrolle gebracht.

Andere Wohnungen blieben unbeschädigt

Parallel zu den Löscharbeiten führte die Besatzung eines weiteren Löschfahrzeugs unter Atemschutz eine Kontrolle der darüber liegenden Wohnungen durch. Diese blieben unbeschädigt, sodass die Bewohner nach Verlassen ihrer Wohnungen diese sofort wieder betreten konnten. Die Bewohnerin der brennenden Wohnung fand vorübergehend Zuflucht bei ihren Nachbarn.

Appell der Berufsfeuerwehr

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee appelliert in der Adventszeit an alle Bürger, Kerzen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit kann verheerende Folgen haben.