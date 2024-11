Frontalkollision in Tirol: Wintereinbruch sorgt für Einsätze

Gegen 21.15 Uhr war am gestrigen Donnerstag, 21. November 2024, eine 60-jährige Frau mit ihrem Auto im Gemeindegebiet von Grinzens (Bezirk Innsbruck-Land/Tirol) auf der L13 in Richtung Sellrain unterwegs. Zur selben Zeit war ein 20-Jähriger mit einer 18-Jährigen in die Gegenrichtung unterwegs. Der junge Mann gab an, dass er den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst gefahren sei, dennoch sei das Auto in der Kurve beim Bremsen geradeaus gefahren und in weiterer Folge frontal in das Fahrzeug der 60-Jährigen gekracht, berichtet die Polizei.

60-Jährige bei Unfall verletzt

Die Airbags beider Autos lösten durch den Unfall aus, die 60-Jährige wurde dabei auch verletzt und musste von der Rettung ins LKH nach Hall gebracht werden. An beiden Autos ist erheblicher Sachschaden entstanden, sie musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Baum kippt wegen Schneefalls um und blockiert Rheinstraße in Vorarlberg

Ebenfalls aufgrund des Wintereinbruchs ist bei der Landesleitzentrale Vorarlberg mitten in der Nacht, gegen 3.30 Uhr, eine Meldung eingegangen, dass wegen des starken Schneefalls ein Baum auf die Rheinstraße in Gaißau (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) gefallen sei. „Beim Eintreffen der Polizeistreife beim Ereignisort konnte festgestellt werden, dass die komplette Fahrbahn durch den Baum versperrt war. Es wurde die Feuerwehr Gaißau verständigt, die mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften ausrückte“, berichtet nun die Polizei. Der Baum wurde zuerst gestutzt und schließlich noch von der Fahrbahn entfernt.