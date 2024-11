Gefälschter Ausweis: Bankbetrüger erbeutete tausende Euro

Am Donnerstag, 21. November 2024, erbeutet ein Täter mit einem gefälschten Ausweis mehrere tausend Euro in drei Bankfilialen.

Am Donnerstag, dem 21. November 2024, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 9 und 10.15 Uhr unter Verwendung eines gefälschten Lichtbildausweises und einer nachgemachten Unterschrift Zugang zu einem fremden Bankkonto. Dabei erbeutete er in drei Bankfilialen im Mölltal mehrere tausend Euro in bar.

Gefälschter Ausweis und nachahmen der Unterschrift

Der Vorfall begann in der ersten Bankfiliale, wo der Täter durch das Vorzeigen des gefälschten Ausweises und das Nachahmen der hinterlegten Unterschrift Einsicht in den Kontostand des betroffenen Kontos erhielt. Anschließend setzte er sein Vorgehen in einer zweiten Filiale fort, wo er mit derselben Methode mehrere tausend Euro am Schalter abhob.

Unbekannter Täter flüchtete

In einer dritten Bankfiliale gelang es dem Täter erneut, mehrere tausend Euro zu erlangen. Nach der Durchführung der Taten flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Weitere umfangreiche Erhebungen werden noch geführt.