Schwerer Diebstahl in Bäckerei: Täter ergaunerten tausende Euro

Gestern, 21. November 2024, verschafften sich Täter unbemerkt Zutritt in eine Bäckerei und entwendeten mehrere tausend Euro.

Veröffentlicht am 22. November 2024, 07:46 / ©arborpulchra/ fotolia.com

Am 21. November 2024, in der Zeit von 13.30 bis 15 Uhr, kam es im Bezirk Villach zu einem schweren Diebstahl in einer Bäckerei. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich unbemerkt Zutritt zu den Büroräumlichkeiten der Bäckerei und entwendete dabei mehrere tausend Euro. Umfangreiche Ermittlungen sind noch im Gange.