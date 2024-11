Großeinsatz: Feuer in Industriezentrum Niederösterreich Süd

Veröffentlicht am 22. November 2024, 07:53 / ©Freiwillige Feuerwehr Laxenburg

„Bereits während der Anfahrt war ein deutlicher Feuerschein erkennbar. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Haufen aus Schreddermaterial und Autowracks in Brand geraten war“, heißt es nun in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Mödling. Die Feuerwehren Laxenburg und Biedermannsdorf haben unverzüglich umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet, da sich das Feuer schnell ausbreitete.

©Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | Ein Feuer ist Donnerstagabend im Industriezentrum Niederösterreich Süd ausgebrochen.

Wasserversorgung in Laxendorf über Hydranten sichergestellt

In weiterer Folge wurden zwei Löschleitungen von den Laxenburger Florianis vorgenommen, zudem unterstützte die Feuerwehr Biedermannsdorf mit zwei weiteren Strahlrohren und schützte eine angrenzende Förderanlage vor den Flammen. Die Wasserversorgung wurde über zwei Hydranten sichergestellt. Zusätzlich kam Schaummittel zum Einsatz, um den Brand effizient zu löschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern. Ein verständigter Mitarbeiter des Rohstoffhandels unterstützte die Einsatzkräfte mit einem Greifbagger, um den Brandherd freizulegen und letzte Glutnester zu bekämpfen.

©Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | Vor Ort gab es auch eine… ©Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | …starke Rauchentwicklung. ©Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | Die Florianis löschten das Feuer… ©Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | …unter anderem mit Löschschaum.

Nach zwei Stunden hieß es „Brand aus“

Durch den raschen und koordinierten Einsatz der beiden Feuerwehren unter der Leitung des Laxenburger Feuerwehrkommandanten Emanuel Vermeer konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindert werden. Nach etwa zwei Stunden konnte zudem „Brand aus“ gegeben werden. Insgesamt standen 52 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei und der Rettungsdienst waren mit fünf Fahrzeugen und zehn Personen vor Ort.