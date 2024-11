Nicht mehr Letzter: Wien ist freundlicher geworden

Nicht einmal im deutschen Raum ist man jetzt die „unfreundlichste“ Stadt, da sich hinter Wien die Städte Berlin und München klassieren. Wien hat sich also von Platz 53 auf Platz 51 in der jährlichen Umfrage von „Expat Insider“, die seit 2014 mit 12.500 „Expats“ durchgeführt wird, verbessert. An der letzten Stelle wurden sie von der deutschen Bundeshauptstadt Berlin abgelöst. Am freundlichsten sind übrigens die Menschen in Mexiko-City, Malaga und Valencia wahrgenommen.

Damit sind die „Expats“ unzufrieden

Bei der Umfrage hat sich ergeben, dass fast ein Viertel mit dem Sozialleben in Wien unzufrieden ist, was aber immerhin noch eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr bedeutet. Weitere Kritikpunkte betreffen das Bezahlen, da man scheinbar öfter mal nicht mit der Bankomat- oder der Kreditkarte zahlen kann. Zusätzlich sei auch die Sprachbarriere ein Kriterium, das angeführt wird.

Lebensqualität aber weiter top

Obwohl es viel Kritik und immer noch den vorvorletzten Platz im Freundlichkeitsranking hagelt, bleibt Wien bei der Lebensqualität top. Nur Valencia und Alicante liegen hier noch vor der Bundeshauptstadt. Besonders gut bewertet werden dabei die öffentlichen Verkehrsmittel und die städtische sowie natürliche Umgebung. Das ergibt dann im Gesamtranking für Wien einen Sprung um 21 Plätze auf Platz 15 – womit man der größte Gewinner im Städte-Gesamtranking ist.