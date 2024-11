600 Kilo Drogen gefunden: Schmuggler im Internet angeworben

Bereits seit Monaten – genauer seit Juli 2024 – haben Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat gemeinsam mit Zollbeamten und Bediensteten des Bundeskriminalamtes Ermittlungen gegen den internationalen Drogenschmuggel geführt. Dabei hat man festgestellt, dass immer wieder teils größere Mengen Cannabiskraus aus Thailand nach Europa geschmuggelt werden. Unter Mithilfe von Spürhunden konnten am Flughafen Schwechat rund 600 Kilo Cannabiskraut sichergestellt werrden.

Schmuggler wurden im Internet angeworben

Die Drogen waren dabei für den Weitertransport in andere europäische Städte vorgesehen, heißt es seitens der Polizei nun. Insgesamt 21 Beschuldigte verschiedener Nationalitäten im Alter von 20 bis 54 Jahren wurden jetzt auch vorläufig festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Die mutmaßlichen Schmuggler seien, wie Ermittlungen ergaben, in Internetforen mit Belohnungen von mehreren tausend Euro gelockt und angeworben worden, auch eine Erfolgsgarantie hätte man ihnen gegeben. Die Ermittlungen zu den Hintermännern dauern an.

©LPD NÖ Hunderte Kilo Cannabiskraut waren es, die die Polizei mithilfe von Spürhunden gefunden hat.

Überangebot führte zu regelrechtem Preisverfall

„Grund des massiven Anstiegs an Suchtmittelaufgriffen, der nicht nur auf Wien beschränkt ist, sondern auch auf zahlreichen anderen europäischen Flughäfen festgestellt wurde, soll die Legalisierung des Cannabisanbaus in Thailand sein“, so die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung. Das dadurch verursachte Überangebot führte zu einem regelrechten Preisverfall.