Bankomatkarte von Steirer in Bar gestohlen – dann sind 32.000 Euro weg

In einer Bar in Graz wurde ein Steirer bestohlen - sowohl seine Bankomatkarte als auch sein Handy waren danach weg. Wenig später wurden zehntausende Euro abgebucht.

Bereits Anfang September 2024 erstattet der 67-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung Anzeige bei der Polizei, nachdem er ein paar Tage zuvor in einem Lokal in der Grazer Innenstadt bestohlen worden war. Dabei gab der Mann an, dass ihm Unbekannte das Mobiltelefon sowie die Bankomatkarte gestohlen und in der Folge missbräuchlich verwendet haben. So kam es in den Tagen nach dem Diebstahl zu mehreren widerrechtlichen Geldbehebungen und Überweisungen in der Höhe von mehr als 32.000 Euro.

Überwachungskamera identifiziert einen 43-Jährigen

Beamte der Polizeiinspektion Seiersberg nahmen daraufhin umfassende Ermittlungen auf. Dabei stellten Polizisten auch Bilder aus der Überwachungskamera eines Bankinstituts mit zwei vorerst unbekannten Tätern sicher. Einen davon identifizierten Polizisten in der Folge als einen 43-jährigen Ungarn. Mehrere Versuche ihn und seine Lebensgefährtin (26) in der gemeinsamen Wohnung in Graz anzutreffen, schlugen vorerst jedoch fehl. Auch eine Ladung zur Einvernahme negierten die beiden.

Zwei weitere Verdächtige ausgeforscht

Weitere Ermittlungen führten Polizisten schließlich zu zwei weiteren in Graz wohnhaften Tatverdächtigen aus Rumänien. Das ebenso in Graz wohnhafte Paar im Alter von 36 und 37 Jahren steht ebenfalls im Verdacht, mit der missbräuchlichen Verwendung der Bankomatkarte in Zusammenhang zu stehen. Dabei dürften die beiden Frauen die Bankomatkarte Ende August in einem Lokal gestohlen und nach widerrechtlichen Behebungen an deren Lebensgefährten weitergegeben haben. Diese stehen im Verdacht, eine weitere widerrechtliche Überweisung auf das Konto der 26-Jährigen durchgeführt zu haben.

Alle vier Tatverdächtige sind nicht geständig

Polizisten nahmen nun alle vier Tatverdächtigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft widerstandslos fest. Bei ihnen handelt es sich größtenteils um bereits polizeilich bekannte Personen in Zusammenhang mit Eigentumsdelikten. Bei durchgeführten Hausdurchsuchungen wurden auch zwei neu verpackte bzw. hochpreisige Mobiltelefone sichergestellt. Deren Herkunft ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zum vorliegenden Tatverdacht zeigten sich alle vier Festgenommenen bei ihrer Einvernahme nicht geständig. Vielmehr habe der 67-Jährige ihnen das Mobiltelefon und die Bankomatkarte samt PIN-Code geschenkt. Alle vier Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und befinden sich in Haft.