Lebenshilfe Kärnten: Ein starkes Sprachrohr für Menschen mit Behinderung

Zu den engagierten Selbstvertreter zählen Oskar Obkircher (62), Maximilian Schallehn (23), Elke Wabnegger (56) und Jasmin Schwab (33), die gemeinsam für die Rechte und Interessen von Menschen mit Behinderungen eintreten.

Gegenseitige Unterstützung

Als Interessenvertretung unterstützen sie zum Beispiel sozialpolitische Initiativen wie das „2-Säulen-Modell der Lebenshilfe Österreich“, das die soziale und finanzielle Absicherung von Menschen mit Behinderungen verbessern soll – die Grundlage auf dem das Projekt 27 fußt, ein Projekt der Lebenshilfe Kärnten in Kooperation mit dem Land Kärnten und dem Europäischen Sozialfonds plus. Die Interessenvertretung arbeitet eng mit anderen Organisationen und österreichweiten Selbstvertretungsorganisationen zusammen, um Themen rund um Inklusion und Chancengerechtigkeit voranzutreiben.

Lebenshilfe im Einsatz

Unterstützt werden sie dabei von den Assistenzpersonen aus den Bereichen Wohnen und Arbeiten der Lebenshilfe Kärnten. „Jeder Mitarbeiter ist für mich ein Interessensvertreter für Menschen mit Behinderungen, der sich in seiner Arbeit jeden Tag für Menschenrechte einsetzt“, erklärt Silke Ehrenbrandtner, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kärnten.

©Lebenshilfe Kärnten ©Lebenshilfe Kärnten | Ein weiterer Aufgabenbereich ist der Podcast zu Vision Inklusion, in dem sozialpolitische Themen für Menschen mit Behinderungen erklärt werden. ©Lebenshilfe Kärnten | Übers Jahr führen die Selbstvertreter*innen Inklusionsgespräche mit Bürgermeister*innen, so auch in Klagenfurt. Dort setzten sie auch einen Inklusionsbaum im Europapark.

„Nichts über uns, ohne uns!“

Die Abteilung für Kommunikation und Interessensvertretung der Lebenshilfe Kärnten setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen verstärkt wahrgenommen werden – insbesondere in der Außenkommunikation. Die Devise lautet hier: „Nichts über uns, ohne uns!“ Zusätzlich arbeiten drei Menschen mit Behinderungen daran, Online-Nachrichten und Informationen in einfache Sprache zu übersetzen und so Wissen für alle zugänglich zu machen „Es braucht uns als Selbstvertretung, damit wir selbst für unsere Rechte sprechen können und uns für Themen wie Gehalt statt Taschengeld einsetzen können,“ spricht Jasmin Schwab stolz über ihre Rolle in der Interessensvertretung. Das Team organisiert verschiedene Events und Projekte, um das Bewusstsein und die Akzeptanz für Menschen mit Behinderungen zu fördern.

„Märchenzauber“ beim Inklusionsball in Velden

Ein besonders bekanntes Projekt ist der Inklusionsball der Lebenshilfe Kärnten, der 2025 am 25. April im Casino Velden stattfindet und dieses Mal unter dem Motto „Märchenzauber“ steht. Die Veranstaltung schafft eine Plattform, auf der Inklusion nicht nur gefördert, sondern aktiv gelebt wird. Dabei sorgen lokale Künstler und Tanzgruppen wie Babsi Koitz und Matakustix für Unterhaltung, und alle Teilnehmenden sind eingeladen, die Tanzfläche zu erobern und gemeinsam zu feiern​.