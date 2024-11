Schneefahrbahn: 9 (!) Autos in den Straßengraben gerutscht

Die Schneefahrbahn hat in Lustenau Donnerstagabend dafür gesorgt, dass neun Autos in den Straßengraben gerutscht sind.

Die Schneefahrbahn hat in Lustenau Donnerstagabend dafür gesorgt, dass neun Autos in den Straßengraben gerutscht sind.

Veröffentlicht am 22. November 2024, 09:56 / ©Montage: Canva Pro

Donnerstagabend, am 21. November 2024, wollte ein Autofahrer die Zellgasse in Lustenau (Vorarlberg) in Richtung Lauterach passiere. Wegen der starken Schneefälle und der damit einhergehenden Schneefahrbahn kam er jedoch ins rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete schließlich im Straßengraben.

Niemand wurde verletzt

Noch während die Polizei die Unfallaufnahme durchführte und den Verkehr regelte, kamen acht weitere Fahrzeuge aufgrund der Schneefahrbahn von der Straße ab und blieben ebenfalls im Graben stecken. Alle Fahrzeuge konnten schließlich mit teils erheblichem Schaden geborgen werden, verletzt wurde niemand.