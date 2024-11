Zukunft ohne Angst: Kampagne setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Am 25. November 2024 startet die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt", um auf die Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen.

Das LKH Villach als auch das Klinikum Klagenfurt setzen in diesem Zeitraum Zeichen gegen die Gewalt an Frauen und sensibilisieren die Öffentlichkeit. Am 25. November 2024 startet mit dem internationalen Gedenktag für Frauen und Mädchen als Opfer von Gewalt die jährliche Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“.

Broschüren und Plakate im LKH Villach

An diesem Tag wird im LKH Villach in der Eingangshalle um 13 Uhr die Wanderausstellung „Zuckerbrot und Peitsche“, die von der Stadt Villach zur Verfügung gestellt wird, von Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser eröffnet. Zusätzlich zu dieser Wanderausstellung wird über den gesamten Kampagnenzeitraum bis zum 10. Dezember 2024 – dem internationalen Tag der Menschenrechte – in der Eingangshalle des LKH Villach an einem Infopoint mit Broschüren und Plakaten zum Thema informiert.

Klinikum Klagenfurt wird orange beleuchtet

Auch im Klinikum Klagenfurt wird mit einem Infostand im Haupteingangsbereich des Chirurgisch-Medizinischen Zentrums (CMZ) von 9 bis 14 Uhr zu diesem wichtigen Thema sensibilisiert und informiert. Des Weiteren werden Teile der Außenfassade des CMZ und des Eltern-Kind-Zentrums (ELKI) orange beleuchtet. Mitarbeiter der KABEG-Häuser tragen während der „16 Tage gegen Gewalt“ freiwillig eine orange Masche, um sowohl auf das Thema aufmerksam zu machen als auch Solidarität mit Opfern zu bekunden.

Gewalt- und Opferschutzgruppe ganzes Jahr aktiv

Die Gewalt- und Opferschutzgruppen der Kärntner Landeskliniken sind das ganze Jahr über aktiv. Denn insbesondere Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen, wie Ambulanzen und Arztpraxen, sind oftmals aufgrund der Versorgung von Verletzungen die erste Kontakt- und Anlaufstelle, an die sich Betroffene wenden – jedoch ohne die Misshandlung anzusprechen.

Entsprechende Schulungen für die Mitarbeiter

Fachkräfte des Gesundheitsbereichs nehmen somit eine Schlüsselrolle in der Erkennung von

Gewalteinwirkung ein. Umso wichtiger ist der KABEG die stete Sensibilisierung der Mitarbeiter in den Kärntner Landeskliniken durch Aktionen wie „16 Tage gegen Gewalt“, aber auch das Angebot entsprechender Schulungen. Durch diese lernen Mitarbeiter beispielsweise, Opfer sensibel anzusprechen, korrekt zu untersuchen sowie erlittene Verletzungen und Beschwerden gerichtsverwertbar zu dokumentieren und die Betroffenen an psychosoziale Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen zu vermitteln.