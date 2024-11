Virus legt Schule im Burgenland lahm

Die Volksschule Gols (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland) wurde nach einem vermutlichen Rotaviren-Ausbruch bis Montag geschlossen.

Wegen mehrerer Magen-Darm-Erkrankungen bei den Kindern und einem vermutlichen Rotavieren-Ausbruch musste die Volksschule in Gols (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland) nun vorerst von den Behörden geschlossen werden, wie mehrere Medien berichten. 136 Kinder können nun bis Montag vorerst zu Hause bleiben. Die Schließung wurde bereits am Donnerstag, 21. November 2024, angeordnet, nun soll das gesamte Schulgebäude desinfiziert werden.