Schock: Babyleiche in Wien vor Krankenhaus gefunden

Jenes Baby, das aus einer Klinik in Wien Favoriten verschwunden ist, wurde nun tot aufgefunden.

Am Donnerstag wurde in der Klinik Favoriten in Wien die Entführung eines Neugeborenen gemeldet. Eine Pflegerin soll das Fehlen des Säuglings bemerkt haben, erst die Mutter alarmiert und dann die Polizei eingeschaltet haben. Sowohl das Krankenhaus als auch umliegende Autos wurden sofort durchsucht – ohne Erfolg. Mehr dazu hier: Baby von Wiener Neugeborenenstation entführt: Polizei im Großeinsatz.

Baby tot aufgefunden

Nun die Schock-Nachricht: Das Baby wurde vor dem Krankenhaus in einem Mülleimer gefunden, wie die „Kronen Zeitung“ nun berichtet. Jetzt wird wegen Mordes ermittelt.

