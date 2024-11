Winter in den Bergen: So schützt du dich vor Gefahren

Bald sind wieder viele Wintersportler in den Bergen, doch man sollte sich davor gut vorbereiten, um sich nicht in Gefahr zu bringen.

Veröffentlicht am 22. November 2024, 10:55 / ©Bergrettung Kärnten

Im vergangenen Winter gab es bei drei Lawinenunfällen jeweils ein Todesopfer zu beklagen. Die Unfälle ereigneten sich alle im unmittelbaren Nahbereich zu den Pisten am Mölltaler Gletscher und alle Unfälle haben eine traurige Gemeinsamkeit: Es war bei den Unfällen aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich, die Verschütteten zeitgerecht zu orten, auszugraben und somit zu retten. Alle Opfer starben in den Schneemassen, weil der Kampf gegen das Ersticken verloren wurde.

Nach einer halben Stunde leben nur mehr 30 Prozent

Die Rettungsteams der Bergrettung tun ihr Möglichstes, um bei einem Lawinenunfall mit Hubschraubern vor allem den Hundeteams der Bergrettung und den Notärzten das schnelle Erreichen des Lawinenkegels zu ermöglichen. 80 Prozent der Unfallopfer überleben die ersten 15 Minuten im Schnee, nach 30 Minuten leben nur mehr 30 Prozent.

„Es geht dabei um Minuten…“

Hannes Gütler, Landesleiter der Bergrettung Kärnten erklärt dazu: „In der ersten Viertelstunde muss ein Opfer gerettet sein! Nur eine schnelle, effiziente Kameradenrettung kann das Überleben von Verschütteten ermöglichen. Nur wenn die Begleiter richtig ausgestattet und mit dem Umgang der Materialien und Rettungsgeräte vertraut sind, kann die Rettung von Verschütteten schnell genug geschafft werden … es geht dabei um Minuten! Diese Minuten fehlen den Teams der Bergrettung meist“.

©Bergrettung Kärnten Am Bild: Landesleiter der Bergrettung Kärnten Hannes Gütler.

Lawinentrainings für Wintersportler

Dieses Wissen braucht Training und Erfahrung und Hannes Gütler rät deshalb: „Wir empfehlen allen Wintersportlern die Lawinentrainings, wie sie alpine Vereine im Frühwinter regelmäßig anbieten. Das schafft Sicherheit im Notfall“. Der Alpenverein Österreich ist auch mit einem Vortrag dazu auf Tour durch Österreich: Das „Lawinen -Update“ macht am Freitag, dem 6. Dezember 2024 Station in Klagenfurt und ist im Livestream am Donnerstag, 12. Dezember 2024 zu sehen.

Unbedingt Bergekostenversicherung abschließen

Die Bergrettung Kärnten steht rund um die Uhr bereit, um im Notfall zu helfen. Die Mannschaft arbeitet ehrenamtlich. Um die Kosten für Material, Fahrzeuge, Ausbildung, Administration und vieles mehr zu decken, verrechnet die Bergrettung ihre Einsätze an die Verunfallten. Diese Kosten sind gering, betrachtet man die Kosten bei Beteiligung eines Rettungs- bzw. Notarzthubschraubers. Hubschrauberkosten liegen schnell jenseits von 10.000 Euro und so empfehlen die Bergretter unbedingt eine Bergekostenversicherung.

Wichtige Tipps für deine Wintertour: Lawinenkunde ist lebenswichtig: Absolviere einen Lawinenkurs und erlerne die richtige Einschätzung des Lawinenrisikos. Die alpinen Vereine (Alpenverein, Naturfreunde, etc.) führen im Frühwinter zahlreiche Kurse und Schulungen durch – nutzt dieses Angebot! Informiere dich vor jeder Tour über die aktuellen Lawinen- und Wetterverhältnisse. Trage immer eine Lawinenausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde) bei dir und übe regelmäßig den Umgang damit. Achtung: Auch Variantenfahrer, Wanderer und Schneeschuhwanderer benötigen zur eigenen Sicherheit im freien Gelände – auch bei Varianten im Skigebiet – eine LVS-Ausrüstung. Plane deine Touren entsprechend deiner Fähigkeiten und der aktuellen Bedingungen. Vermeide Hänge mit einer Neigung von über 30 Grad, insbesondere bei frischen Schneefällen und nach windigen Tagen. Fahre niemals allein in das Gelände abseits gesicherter Pisten.

Ausrüstung checken: Überprüfe vor dem ersten Start in den Schnee deine gesamte Ausrüstung (Ski, Snowboard, Schuhe, Bekleidung) auf ihre Funktionalität. Trage einen Helm! Achtung: auch beim Rodeln passieren teilweise schwere Unfälle mit Kopfverletzungen – bitte auch hier einen Helm tragen! Packe eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit Alu-Rettungsdecke und Einweg-Biwaksack ein, um dich und andere im Notfall warmhalten zu können. Nimm ausreichend Proviant und Getränke mit. Informiere jemanden über deine geplante Tour und deine ungefähre Rückkehrzeit.

Wetter beachten: Informiere dich vorab über die aktuelle Wetterlage und die erwartete Entwicklung. Sei auf wechselhafte Wetterbedingungen eingestellt und passe deine Kleidung und Ausrüstung entsprechend an.

Alpine Notrufnummern: Bergrettung: 140

140 Euro-Notruf (international): 112