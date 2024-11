Grazer Adventmärkte öffnen heute ihre Pforten

Die Adventmärkte in Graz eröffnen am heutigen Freitag

Die Adventmärkte in Graz eröffnen am heutigen Freitag

Veröffentlicht am 22. November 2024, 11:20 / ©Stadt Graz/Fischer

Am gestrigen Donnerstag wurde um 16.30 Uhr zum Feierlichen Einschalten der Grazer Weihnachtsbeleuchtung geladen. 760.000 LEDs brachten die Innenstadt zum Erstrahlen. Mehr als 60 Grazer Straßen, Gassen und Plätze werden bis Ende des Jahres in weihnachtlichen Lichterglanz gehüllt. Die Einschaltzeiten der Beleuchtung kannst du hier nachlesen: Licht an! Weihnachtsbeleuchtung bringt Graz zum Strahlen.

©Foto Fischer Am Donnerstag wurde die Weihnachtsbeleuchtung offiziell eingeschaltet.

Das verspricht der heurige Advent in Graz

Am heutigen Freitag folgt nun die Eröffnung der Grazer Adventmärkte. Insgesamt 16 Stück davon wird es heuer geben, acht davon verfügen über eine eigene Charity Hütte (Hauptplatz, Färberplatz, Eisernes Tor, Mehlplatz, Mariahilferplatz, Karmeliterplatz, Franziskanerviertel und Tummelplatz). Der heurige Advent bringt einige Neuerungen, darunter auch eine besondere Premiere: Am Karmeliterplatz entsteht heuer ein gänzlich neuer Adventmarkt, nämlich ein Weihnachtsdorf mit kunstvollen Lichtinstallationen, Kunsthandwerk und einem gastronomischen Angebot aus der Region. Alles rund zum heurigen Grazer Advent erfährst du hier: Advent in Graz: Diese Neuerungen und Highlights gibt es heuer.