Dancing Stars: Simone Lugner tanzt jetzt im Fernsehen um die Wette

Das „Dancing Stars“-Team steht jetzt, die Promi-Riege ist komplett. Die zehn prominenten Starter der nächstjährigen Staffel sind: Comedian Paulus Bohl (vom Duo Dr. Bohl), Ex-Politikerin und Unternehmerin Eva Glawischnig, Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, Geschäftsfrau Simone Lugner, Moderatorin und Auftrittstrainerin Heilwig Pfanzelter, Content Creatorin Anna Strigl, Julia Cencig, Aaron Karl, Wolfgang „Fifi“ Pissecker und Andi Wojta. Sie alle werden ab März 2025 bei der 16. Staffel des Tanzevents auf ORF 1 das Tanzbein schwingen.

„Das hat Richard auch immer sehr gut gefallen“

Damit ist auch fix, was zunächst noch von mehreren Medien kolportiert wurde: Die Witwe des verstorbenen Baulöwen Richard Lugner, Simone Lugner, ist auch mit dabei. „Wow“, war ihre erste Reaktion, als sie gefragt wurde, ob sie bei „Dancing Stars“ mit dabei sein möchte. „Das ist etwas, das Richard auch immer sehr gut gefallen hat und wo er sicher auch gerne dabei gewesen wäre“, so die Witwe Lugners. Und weiter über ihre bisherige Tanzerfahrung: „Ich habe zweimal einen Grundkurs besucht, das ist aber schon länger her. Mein Problem ist, dass ich immer dazu tendiere, die Führung zu übernehmen – in dem Sinn hoffe ich, einen starken Partner zu bekommen, der die Führung übernimmt.“