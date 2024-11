Black Friday: So tricksen Betrüger Schnäppchenjäger aus

Wenn ein Angebot zu schön klingt, um wahr zu sein, ist auch in am Black Friday Vorsicht geboten!

Erschreckende Bilanz: Fast ein Drittel der Österreicher wurde rund um den „Black Friday“ bereits mit Betrugsversuchen konfrontiert. Das zeigt eine repräsentative Studie des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens. Auch die Informationsplattform „Watchlist Internet“ ruft vorab nochmal ausdrücklich dazu auf, Angebote, Gewinnspiele und sogar ganze Online-Shops zu hinterfragen.

Wenn [etwas] zu gut klingt, um wahr zu sein, ist auch in der Schnäppchenzeit Vorsicht geboten! Watchlist Internet

Vorsicht vor gefälschten Online-Shops

Laut dem Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) nimmt das Problem mit sogenannten Fake-Shops immer weiter zu. Wie das Bundeskriminalamt berichtet, sind allein 2023 über 1.700 Anzeigen wegen Fake-Shops bekannt geworden. Unterscheiden könne man zwischen drei Varianten: Fake-Shops, die trotz Zahlung keine oder völlig falsche Ware liefern, Fake-Shops, die Markenfälschungen verkaufen oder Fake-Shops, die nur auf Daten aus sind. Oft sind die Webseiten hervorragend umgesetzt und kaum von den echten Online-Shops zu unterscheiden. Angeboten werden meist höherpreisige Produkte wie Technik, Einrichtungsgestände, Sportgeräte oder teures Werkzeug. Wenn ihr an einen solchen Shop Geld überweist, ist es in der Regel jedoch verloren. Betrugsopfern bleibt nur der Gang zur Polizei.

©Pexels / Karolina Grabowska Auch beim Online-Shopping ist Vorsicht geboten. Nicht alle Webseiten sind seriös.

Auch Kriminelle verbreiten Gewinnspiele

Vorsicht ist auch bei Gewinnspielen geboten, welche aktuell vermehrt in den sozialen Medien im Umlauf sind. Denn nicht alle sind auch seriös. Cyberkriminelle erstellen zum Teil Fake-Profile bekannter Unternehmen und verbreiten in deren Namen Gewinnspiele. Diese werden oft auch über Anzeigen beworben. Aber auch echte Gewinnspiele missbrauchen die Betrüger zu ihren Gunsten. Sie kommentieren dort und gratulieren den Teilnehmenden zum Gewinn. In der Folge werden diese aufgefordert, einem Link zu folgen und sich zu registrieren. Die nachgeahmten Profile wirken oft glaubwürdig, da Name und Profilbild von echten Unternehmensprofilen gestohlen wurden. Das Problem bei der Sache: Nicht selten endet das Ganze in einer fiesen Abofalle, aus der man nur schwer wieder hinauskommt.

Was tun, wenn ich auf einen Betrug reingefallen bin? In diesem Fall rät das Bundesministerium dazu, folgende Maßnahmen zu ergreifen: Meldet den Vorfall eurem Bankinstitut und besprecht mit

eurem Kundenbetreuer die notwendigen Maßnahmen, um einen finanziellen Schaden zu vermeiden. Sollte es bereits zu unbefugten Zugriffen oder Überweisungen gekommen sein, solltet ihr bei einer Polizeidienststelle Strafanzeige erstatten. Wenn ihr eine verlinkte Webseite oder einen enthaltenen Dateianhang geöffnet habt, solltet ihr euren PC, euer Tablet oder Smartphone auf Schadsoftware überprüfen.