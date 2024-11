Darum leuchtete der Grazer Uhrturm gestern grün

Veröffentlicht am 22. November 2024, 12:12 / ©Grüne Steiermark

Anlass für den „grünen Uhrturm“ ist der Wahlkampfabschluss der Grünen. Symbolisch färbten sie den Grazer Uhrturm gestern grün, als „kraftvolles Zeichen für die Steiermark als ‚Grünes Herz Österreichs‘ und den drängenden Handlungsbedarf in der Landespolitik“, so wurde in einer Aussendung informiert.

Wahlkampffinale der Grünen heute am Hauptlatz

„Uns läuft die Zeit davon. Die Steiermark braucht eine Politik, die Lösungen vorantreibt anstatt Probleme zu wälzen“, betont Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl. „Wir wollen die starke konstruktive Kraft bleiben – dafür braucht es den Rückhalt der Wählerinnen und Wähler.“ Das Wahlkampffinale der Grünen Steiermark findet heute um 15 Uhr am Grazer Hauptplatz statt.