In Sardinien können jetzt Amerikaner, die mit ihrer politischen Situation unzufrieden sind, ein Haus für nur 1 Euro kaufen.

In Sardinien können jetzt Amerikaner, die mit ihrer politischen Situation unzufrieden sind, ein Haus für nur 1 Euro kaufen.

Veröffentlicht am 22. November 2024, 12:21 / ©Pixabay

In Ollolai, einem kleinen Dorf auf der italienischen Insel Sardinien, sinkt seit Jahren die Zahl der Einwohner. Die Gemeinde hat daher begonnen, leerstehende Häuser für einen Euro zu verkaufen. Das Angebot richtet sich besonders an Amerikaner, die nach der Präsidentschaftswahl mit der politischen Lage in ihrem Land unzufrieden sind.

Häuser für 1 Euro

Das Dorf Ollolai kämpft mit einer schrumpfenden Bevölkerung. Viele junge Leute sind

weggezogen, um in den Städten oder im Ausland Arbeit zu finden. Um das Dorf wiederzubeleben, hat die Verwaltung vor einigen Jahren begonnen, alte, verfallene Häuser für einen symbolischen Preis von einem Euro anzubieten – in der Hoffnung, dass jemand das Gebäude renoviert.

Weitere Häuser im Angebot

Bisher hat dieses Konzept jedoch nur begrenzt funktioniert. Nur eine Handvoll Häuser wurden verkauft und tatsächlich restauriert. Trotzdem gibt es weiterhin rund 100 unbewohnte Häuser, die nun erneut zum Verkauf angeboten werden – zu Preisen, die bei 1 Euro beginnen und bis zu 100.000 Euro für bezugsfertige Objekte liegen.

Dorf hofft auf US-Bürger

Neu ist nun, dass sich das Angebot gezielt an Amerikaner richtet. Die Gemeinde hat dazu

eine spezielle Website ins Leben gerufen, die sich an US-Bürger wendet, die mit den politischen Entwicklungen in ihrer Heimat unzufrieden sind. Interessierte finden dort nicht nur Immobilienangebote, sondern auch Informationen zu Unterstützungsprogrammen für digitale Nomaden, die das ruhige Leben auf Sardinien mit ihrer Arbeit verbinden möchten.

Die Hoffnung auf Wiederbelebung

Trotz der attraktiven Angebote hatte das Projekt bisher nur mäßig Erfolg. Das Dorf hofft, dass nun auch mehr ausländische Käufer angelockt werden und endlich den ersehnten Wiederbelebungsschub bringen. Besonders die schnellen Behördenwege für US-Bürger sollen helfen, das Interesse zu steigern. Ollolai setzt darauf, dass die neuen Bewohner nicht nur die leeren Häuser füllen, sondern auch zur kulturellen und wirtschaftlichen Wiederbelebung des Dorfes beitragen.