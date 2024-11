Salzburger gerät unter 3,5 Tonnen schweren Stapler

Veröffentlicht am 22. November 2024, 12:33 / ©5 Minuten

Am 22. November kurz nach 4 Uhr in der Früh ist es zu einem Arbeitsunfall in Lungötz (Bezirk Hallein, Salzburg) gekommen. Auf einem Firmengelände war ein 43-jähriger Bosnier gerade mit dem Stapler mit Verladetätigkeiten beschäftigt, als er gegen einen 56-jährigen Tennengauer Arbeitskollegen stieß. Der Mann geriet unter das dreieinhalb Tonnen schwere Gerät und musste schließlich ins Klinikum Schwarzach gebracht werden, wie die Polizei berichtet.