Totes Baby im Mülleimer: Mutter wurde jetzt festgenommen

Nachdem am Donnerstag ein Baby in der Klinik Favoriten in Wien als vermisst gemeldet wurde, brach eine stundenlange, riesige Suchaktion aus. Am heutigen Freitag Vormittag dann die traurige Nachricht: Das Baby wurde tot in einem Mülleimer aufgefunden. Mehr dazu hier: Schock: Babyleiche in Wien vor Krankenhaus gefunden.

Jetzt findet Obduktion statt

Der Bereich in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses wurde sofort abgesperrt, die Polizei ist derzeit mit der Spurensicherung bestätigt, wie man in einer Aussendung erklärt. Zur eindeutigen Klärung der Todesursache und Identität der weiblichen Leiche wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet, heißt es weiter.

„Verdacht gegen Mutter hatte sich erhärtet“

Die Ermittler gehen derzeit jedoch davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den aus der Klinik vermissten Säugling handelt. Der Tatverdacht gegen die 30-jährige Mutter des Kindes (österreichische Staatsbürgerin) hatte sich erhärtet. Die Frau wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2024 um 13:31 Uhr aktualisiert