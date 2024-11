3.400 Tonnen Streumittel: Villach bereit für den Winter

In der vergangenen Nacht ist der von den Meteorologen angekündigte Schnee auch in Villach eingetroffen.

In der vergangenen Nacht ist der von den Meteorologen angekündigte Schnee auch in Villach eingetroffen.

Veröffentlicht am 22. November 2024, 12:47 / ©Stadt Villach / Karin Wernig

In der vergangenen Nacht ist der von den Meteorologen angekündigte Schnee – wenn auch nur in recht geringer Menge – auch in Villach vom Himmel gefallen. Die Teams des Villacher Wirtschaftshofes und der Abteilung Stadtgrün haben die Verkehrswege und Grünanlagen aber längst winterfit gemacht. „Unsere Teams des Wirtschaftshofes und der Abteilung Stadtgrün sind für alle Eventualitäten vorbereitet“, weiß Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Das Straßennetz der Stadt Villach umfasst rund 420 Kilometer Fahrbahnen, 250 Kilometer Geh- und Radwege sowie 26.000 Quadratmeter Fußgängerzone. Auch die Betreuung der Villacher Alpenstraße von November bis Mitte April ist Aufgabe des Wirtschaftshofes.

Drei-Stufen-Plan im Falle eines Starkwintereinbruchs

In einer durchschnittlichen Wintersaison verbraucht Villach zirka 1.800 Tonnen Streusplitt und 1.600 Tonnen Auftausalz. Die Räumpläne des Wirtschaftshofes folgen dabei der Bedeutung der Verkehrswege. Ab einer Schneehöhe von fünf Zentimetern beginnen die Teams zu räumen. Seit der besonders schneereichen Wintersaison 2011/12 gibt es einen Drei-Stufen-Plan, der im Falle eines Starkwintereinbruchs die Vorgangsweise regelt und die Einberufung eines Krisenstabes ersetzt. 12.000 Schneestangen aus Holz und 500 aus Kunststoff helfen Räumfahrzeugen bei der Orientierung. An exponierten Stellen wurden 100 Boxen zur freien Entnahme von Streusplitt aufgestellt.

Auch Anrainer haben Pflichten

„Die Räumung des Gehweges bzw. des Randstreifens durch den Wirtschaftshof entbindet die Anrainer jedoch nicht von der Räumverpflichtung und auch die Haftung ist nicht übertragbar“, heißt es seitens der Stadt. Die Verpflichtung gilt zwischen 6 und 22 Uhr für Gehsteige und Gehwege innerhalb von drei Metern entlang der Liegenschaft sowie das dortige Streuen bei Schnee und Glatteis.