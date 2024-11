Bei Bahnübergang: Oberösterreicher kracht mit Auto gegen Zug

Ein 49-jähriger Oberösterreicher war am späten Donnerstagnachmittag, gegen 17.05 Uhr, mit seinem Auto auf der L8259 in Oberndorf in Richtung Waldhausen (Bezirk Zwettl) unterwegs. Bei einem unbeschrankten Bahnübergang krachte er aus noch unbekannter Ursache gegen den vierten Waggon eines Güterzuges, der von Waldhausen in Richtung Schwarzenau fuhr. Der 49-Jährige wurde von einem hinter ihm fahrenden Autofahrer aus dem Fahrzeug befreit und von der Rettung ins Landesklinikum Zwettl gebracht.