Neue MRT-Geräte: Kärntner Spitäler rüsten technisch auf

Vor kurzem wurde jeweils ein neues 3-Tesla-MRT an die KABEG-Spitäler in Klagenfurt und Wolfsberg ausgeliefert. Das Hightechgerät garantiert Untersuchungen und Diagnosen auf höchstem Niveau. „Technisch sind wir jetzt im Olymp“, schwärmt Bernhard Petritsch, Institutsvorstand der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie im Klinikum Klagenfurt.

Was bedeutet das für Patienten?

„Deutlich reduzierte Untersuchungszeiten“, so der Klagenfurter Institutsvorstand. Dauerte ein Kopf-MRT bislang knapp 20 Minuten, seien es jetzt teilweise weniger als 10. Zudem hätten die Patienten mehr Platz in der Röhre und die Lautstärke reduziert sich um bis zu 80 Prozent. Heinz Werner Umschaden, Leiter des Zentralröntgeninstituts im LKH Wolfsberg ist ebenfalls begeistert: „In kurzer Zeit erhalten wir hochauflösende Bilder, die auch kleinste Läsionen zeigen. Bei einem Mamma-MRT etwa sind nun bereits Anomalien in der Größe von wenigen Millimetern klar und richtig erkennbar.“ Doch nicht nur anatomische Auffälligkeiten decken die MRT-Geräte auf. „Möglich ist nun auch eine funktionelle Bildgebung“, so Petritsch und Umschaden. So kann etwa bei der Untersuchung des Herzens nicht nur die Erkrankung abgebildet werden, sondern auch wie der Herzmuskel zum Beispiel bei Stress reagiert. „Damit können wir nicht-invasiv Aussagen über die Relevanz einer Stenose an den Herzgefäßen treffen“, so die beiden Fachmänner.

Ablenkung für ängstliche Patienten integriert

Damit Patienten bei der Untersuchung in der Röhre noch besser begleitet und unterstützt werden, verfügen die 3-Tesla-MRT zudem über ein audiovisuelles System. Heißt, der Patient hört nicht nur die Anweisungen, sondern sieht auch die verbleibende Untersuchungszeit oder Zeitangaben betreffend Luftanhalten klar vor sich. Vor allem ängstliche Patienten dürfen sich aber auch über ein spezielles Videosystem freuen: „Sie können sich während der Untersuchungsdauer kurze Filme wie etwa Dokumentationen ansehen und sind so abgelenkt“, so die beiden abschließend.