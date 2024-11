Tierische Rettungsmission: Kauz, Hund, Tauben, Küken und Specht in Not

Die Tierhilfe Steiermark berichtet über einen Einsatz in Wies. Ein Kauz saß über 24 Stunden in einem Kamin fest. „Dank der Alarmierung durch eine benachbarte Jägerin konnten wir den Kauz sicher aus dem Kamin bergen und nach einem Check wieder in die Freiheit entlassen“, berichtet die Tierhilfe in einem Facebook-Posting.

©Tierhilfe Steiermark Über 24 Stunden saß… ©Tierhilfe Steiermark …ein Kauz in einem Kamin in Wies fest.

Umherirrender Hund an glückliche Besitzerin übergeben

Zu einem weiteren Einsatz kam es in Landscha an der Mur. Dort konnte ein fürsorglicher Streifenfahrer einen umherirrenden, älteren Hund sichern. „Der Hund war den Anwohner:innen unbekannt, doch konnten wir ihn aufgrund der korrekten Chip-Registrierung glücklich an seine Besitzerin zurückgeben“, so die Tierhilfe.

©Tierhilfe Steiermark Happy End: Der Hund konnte wohlauf an seine Besitzerin übergeben werden.

Kein Happy End für Taube und Küken

Zwei schwer verletzte Tauben benötigten in Pölfing-Brunn Hilfe. Sie wurden von einem Tierfreund gefunden. „Wir koordinierten die telefonische Anleitung zur Sicherung und organisierten eine Transportkette zu Wildtiere in Not“, berichtet die Tierhilfe. Am nächsten Tag folgte dann die traurige Gewissheit: Die Taube verstarb. In dem Facebook-Posting berichten die Tierretter von einem weiteren Einsatz ohne Happy End: „Ein einsames Entenküken wurde in einem Garten in Wagna gefunden. Trotz schneller Erstversorgung und unserem Einsatz für den Transport verstarb das Küken leider“.

©Tierhilfe Steiermark Für die kleine Ente… ©Tierhilfe Steiermark …kam leider jede Hilfe zu spät.

Grünspecht wurde bei Schulter und Schnabel verletzt

Ein weiterer Vogel benötigte die Tierhilfe. Ein Grünspecht wurde verletzt auf der Straße in Sankt Veit entdeckt. „Nach einer Notversorgung transportieren wir ihn schnell zu Wildtiere in Not. Eine Verletzung nahe der Schulter und ein blutiger Schnabel deuteten auf ein Anflugtrauma oder eine Kollision mit einem Fahrzeug hin“, informieren die tierischen Retter.