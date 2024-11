Neu bei Hofer: Beliebtes Influencer-Produkt jetzt erhältlich

Ab heute ist „HEYYY Gum“ by HeyMoritz bei allen Hofer-Filialen in Österreich erhältlich. Hinter dem Produkt steckt eine skurrile Geschichte: Der bekannte Youtuber HeyMoritz schmuggelte selbst produziert Kaugummis in deutsche Supermärkte. Aus dieser „Scherzaktion“ entstand die Kaugummimarke „HEYYY Gum“ by HeyMoritz, die mittlerweile auch regulär in Regalen deutscher Händler steht. In Deutschland erfreut sich der Kaugummi bereits großer Beliebtheit, ab sofort gibt es ihn auch in Österreich in verschiedenen Sorten, die alle zuckerfrei sind. Die 68 Gramm Packung kostet 2,99 Euro.

©HOFER „HEYYY Gum“ gibt es jetzt bei Hofer in Österreich zu kaufen.

In diesen Sorten ist der „HEYYY Gum“ erhältlich Watermelon

Tropical

Spearmint

Berry Boom

Sour Apple

Cola