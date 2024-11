Seit September vermisst: Hoher Finderlohn auf Hündin Fanny ausgesetzt

Am 20. September 2024 ist die Hündin "Fanny" am Eisenerzer Reichenstein entlaufen.

Am 20. September 2024 ist die Hündin „Fanny“ am Eisenerzer Reichenstein entlaufen. „Die Gegend dort ist sehr weitläufig, mit vielen Bauernhöfen. Wir haben jedes Wochenende gesucht und Flyer in der Gegend aufgehängt“, berichten die Besitzer des Vierbeiners gegenüber 5 Minuten. Auch Drohnen und Suchhunde standen im Einsatz, bislang jedoch vergeblich. Dennoch gibt die Familie die Hoffnung nicht auf. Doch die Zeit drängt, da sich die Temperaturen mittlerweile nur noch um den Gefrierpunkt bewegen.

Hohen Finderlohn ausgesetzt

„Sie wurde nach einer Woche zweimal am selben Tag gesichtet“, erzählen Fannys Besitzer weiter. Seitdem jedoch nicht mehr. Die Verzweiflung ist groß: „Sie könnte überall sein. Vielleicht hat sie ja jemanden mitgenommen?“ Registriert und gechipt ist die Hündin jedenfalls. In der Zwischenzeit hat man auch einen Finderlohn in Höhe von 700 Euro auf das Tier ausgesetzt. Hinweise können gerne per Mail ([email protected]) an die 5-Minuten-Redaktion geschickt werden.