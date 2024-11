Briefwahlrekord? Wahlkarten in der Steiermark fast verdoppelt

In der Steiermark zeichnet sich ein Briefwahlrekord bei der Landtagswahl am Sonntag ab: Laut Landeswahlbehörde wurden 191.432 Wahlkarten ausgegeben, das entspricht 20,33 Prozent der 941.509 Wahlberechtigten. Damit wollen fast doppelt so viele Personen per Wahlkarte abstimmen als noch 2019 (102.846 Wahlkarten bzw. 10,76 Prozent der Wahlberechtigten).

Meisten Wahlkarten in der Obersteiermark beantragt

Die meisten Wahlkarten wurden im Wahlkreis 4 in der Obersteiermark mit 60.670 beantragt und vergeben, dicht gefolgt vom Wahlkreis 1 Graz und Umgebung (59.860). Im Wahlkreis 2 Oststeiermark wurden 37.960 Wahlkarten ausgegeben, im Wahlkreis 3 Weststeiermark 32.942. Auf Bezirksebene heruntergebrochen wurden in Graz-Stadt mit 33.385 die meisten Wahlkarten ausgestellt.

Auch am Sonntag kann man seine Wahlkarte abgeben

Bis Samstag 9 Uhr können die verschlossenen Wahlkarten noch in Briefkästen geworfen werden, damit diese für das Wahlergebnis mitausgezählt werden. Versäumt man auch diese Frist, kann die ausgefüllte und zugeklebte Wahlkarte noch bei der eigenen Bezirkswahlbehörde abgegeben oder von einem Boten hingebracht werden, allerdings haben die Bezirkswahlbehörden am Samstag nicht geöffnet. Am Sonntag gibt es aber bei den Bezirkswahlbehörden die Möglichkeit, die Wahlkarte abzugeben. Diesbezüglich sollte man sich bei der jeweiligen Wahlbehörde vorweg informieren.

Auch andere Person kann Wahlkarte für dich abgeben

Alternativ gibt man die Wahlkarte einer anderen Person am Sonntag in ein Wahllokal im eigenen Bezirk mit (oder bringt sie selbst hin) – anders als bei der Nationalratswahl ist aber wichtig, dass sie im eigenen Bezirk abgegeben wird. Ist die Wahlkarte am Sonntag noch nicht ausgefüllt und zugeklebt, kann man auch persönlich in jedem Wahllokal in der Steiermark – unabhängig vom Bezirk – mit dieser Wahlkarte noch seine Stimme abgeben. Erstmals bei einer Landtagswahl in der Steiermark konnte man auch schon bei der mündlichen Beantragung der Wahlkarte sofort sein „Kreuzerl“ machen. (APA/red, 22.11.24)