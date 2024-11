Nations League: Österreich trifft auf Serbien im Play-Off

Nach dem verpassten Direktaufstieg in die A-Liga der UEFA Nations League durch ein 1:1 gegen Slowenien steht das Team von ÖFB-Coach Ralf Rangnick vor einer schwierigen Aufgabe. Die Auslosung am Freitag in Nyon ergab, dass Österreich in der Relegation auf Serbien trifft. „Serbien kennen wir aus der Vergangenheit gut. Sie sind ein diszipliniertes Team, das uns alles abverlangen wird“, so ÖFB-Assistenztrainer Lars Kornetka, der die Auslosung vor Ort verfolgte. Trotz der Herausforderung blickt das Team optimistisch auf die beiden Partien.

Spieltermine und mögliche Stadien

Das Hinspiel findet am 20. März 2025 in Österreich statt, aller Voraussicht nach im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Alternativ käme die Raiffeisen Arena in Linz in Frage, die jedoch deutlich weniger Kapazität bietet. Das Rückspiel steigt am 23. März 2025 in Serbien.

„Es geht um nichts Geringeres als den Aufstieg in die A-Liga. Das ist unser klares Ziel“, betonte Kornetka. Der Spielort für das Heimspiel muss bis Ende November festgelegt werden.

Ein starker Gegner

Die Serben beendeten ihre Nations-League-Gruppe in Liga A im Herbst auf Rang drei hinter Spanien und Dänemark, ließen jedoch die Schweiz hinter sich. Besonders Stürmerstar Dusan Vlahovic von Juventus Turin dürfte Österreichs Defensive fordern. Im letzten Aufeinandertreffen im Juni 2023 konnten die Österreicher jedoch einen 2:1-Sieg in einem Testspiel feiern. Damals trafen Patrick Wimmer und Christoph Baumgartner für die ÖFB-Elf.

WM-Qualifikation

Unabhängig vom Play-off-Ergebnis beginnt Österreichs WM-Qualifikation für die Endrunde 2026 frühestens im Juni 2025. Bei der Auslosung am 13. Dezember in Zürich wird Österreich in Topf eins gesetzt sein und damit den stärksten Teams Europas aus dem Weg gehen. Die Duelle gegen Serbien sind jedoch zunächst die Priorität. „Wir werden alles geben, um in die A-Liga zurückzukehren“, so Kornetka abschließend.