Gepäck geklaut: Dieb (39) raubte Reisende in Wiener Zügen aus

Beamte aus Favoriten und Meidling führten gestern Abend, Donnerstag, 21. November 2024 gegen 17.50 Uhr, eine Schwerpunktstreife in Wien-Favoriten durch. Der Grund: die Gepäckdiebstähle in Zügen, die zwischen den Bahnhöfen in Wien-Favoriten und Wien-Meidling verkehren, häuften sich.

Neun Diebstähle in zwei Monaten

Bei den Kontrollen konnte in Wien-Favoriten ein 39-jähriger Mann aus Libyen angehalten werden. Er steht im Verdacht, im Oktober und November dieses Jahres zumindest neun Gepäckdiebstähle in Zügen zwischen Favoriten und Meidling begangen zu haben. Bei der Vernehmung zeigte sich der 39-Jährige geständig. „Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht“, gibt die Polizei Wien abschließend bekannt.