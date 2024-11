Obduktion bestätigt: Defekte Heizung tötete 24-Jährigen nach Krampuslauf

Für einen 24-jährigen Kärntner nahm der traditionelle Krampuslauf in Treibach-Althofen ein tragisches Ende. Wie berichtet, wollte er nach der Veranstaltung in seinem Auto übernachten. Dort wurde er am nächsten Morgen tot von Passanten aufgefunden. Mehr dazu unter: Tragischer Fund: Toter nach Kärntner Krampuslauf. Schnell lag die Vermutung nahe, dass eine defekte Standheizung die Ursache für seinen Tod war. Dies hat nun auch die Obduktion ergeben.

An Kohlenmonoxidvergiftung verstorben

Staatsanwalt Markus Kitz bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass der Mann in Folge einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben ist. „Der Grund war tatsächlich die Standheizung, die nachträglich in den Kofferraum des Wagens eingebaut wurde“, so Kitz weiter. Die Abluft habe nicht richtig funktioniert. Nach derzeitigem Stand sieht es so aus, als hätte der Kärntner den Einbau der Standheizung selbst vorgenommen. Entsprechende Zeugeneinvernahmen, die diesen Umstand bestätigen sollen, werden laut Kitz noch geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2024 um 14:45 Uhr aktualisiert