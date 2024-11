Prominente Dressurpferde kommen nach Kärnten

Die Pferde finden in Treffen am Ossiacher See eine neue Heimat.

Das Glock Horse Performance Center in den Niederlanden will sich als Sponsor aus dem internationalen Pferdesport und der Zucht zurückziehen. Das kündigte das Unternehmen am 20. November 2024 in den sozialen Medien an. Grund sei ein auslaufender Vertrag. Bislang unterstützte das Unternehmen die niederländischen Dressurreiter Edward Gal und Hans Peter Minderhoud sowie die Trainerin Nicole Werner. Die Pferde werden jedoch nicht verkauft, sondern im Glock Horse Performance Center in Treffen am Ossiacher See untergebracht.