Grazer Amokfahrt: Wahnsinnstat Gegenstand von True-Crime-Format

In einer skrupellosen Amokfahrt tötet Alen R. drei Menschen und verletzt 53 weitere zum Teil lebensgefährlich. Es ist der 20. Juni 2015, ein frühsommerlicher Samstagvormittag in der Grazer Innenstadt. Die Geschäftsstraßen sind belebt, die Gastgärten gut besucht. Niemand ahnt, dass nur 30 Minuten entfernt ein Mann in sein Auto steigt und in Kürze die gesamte Stadt in den Ausnahmezustand versetzen wird. Tragischerweise verlieren drei Menschen ihr Leben und 53 weitere werden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Amokfahrt hinterlässt sichtbare und unsichtbare Spuren

„Österreichs schockierendste Verbrechen” rollt den Fall um Alen R. neu auf. Der 27-Jährige fährt in einer brutalen Amokfahrt scheinbar wahllos Menschen und Kinder nieder. Innerhalb von sechs Minuten zieht er eine blutige Spur quer durch die Stadt. Viele Opfer und Augenzeugen leiden bis heute unter den Folgen dieser unbegreiflichen Tat. Edwin Benko (Leiter Kriseninterventionsteam) erinnert sich: „Man hat noch Blut gesehen, man hat verzweifelte Menschen gesehen, ein Bild das wirklich in die Knochen gegangen ist.“ Was treibt den jungen Mann dazu, aufs Gas zu steigen und Menschen zu töten? Ist die Tat religiös motiviert oder handelt Alen R. im hemmungslosen Blutrausch?

©ATV „Man hat noch Blut gesehen“ erinnert sich Edwin Benko.

Ermittler, Augenzeugen und Opfer berichten im TV

Journalist Hans Breitegger (Kleine Zeitung) recherchiert seit der ersten Stunde nach der Amokfahrt zu dem Fall und berichtet in der Folge ebenso wie unter anderem Chefermittler Rene Kornberger, Gutachter Reinhard Haller, Anwältin Astrid Wagner sowie Augenzeugen und Opfer. Die Folge wird am kommenden Samstag, den 23. November 2024 um 20.15 Uhr auf JOYN ATV ausgestrahlt.