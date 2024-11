Kärntner Seniorin (64) verliert ein Vermögen an Betrüger

Mit den Worten „Wollen Sie ihre Pension aufbessern“ lockten die Betrüger die 64-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau in die Falle. Im Zuge mehrere E-Mails und WhatsApp-Nachrichten überredeten sie die Kärntnerin zu einem mutmaßlichen Investment. Und so überwies sie zwischen dem 20. August und dem 22. November 2024 in mehreren Tranchen zehntausende Euro auf ein litauisches Konto. Erst als sie die Rückzahlung einforderte, flog der Betrug auf. In der Folge erstatte sie eine Anzeige bei der Polizeiinspektion in Radenthein. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.