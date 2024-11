Nordische Brut lädt zum Krampuslauf in Viktring ein

Am 29. November 2024 findet der Krampuslauf in Viktirng, veranstaltet von der Krampusgruppe Nordische Brut, statt. Mit einer Mischung aus Brauchtum, Unterhaltung und Familienfreundlichkeit erwartet Besucher ein stimmungsvolles Ereignis.

25 Krampusgruppen vor Ort

Der Abend beginnt um 17.30 Uhr mit einem Highlight für die jüngsten Gäste: Der Nikolaus verteilt Sackerl und sorgt für strahlende Kinderaugen. Um 18 Uhr startet der eigentliche Krampuslauf mit 25 Gruppen.

Kinderzone, Getränke und Livemusik mit DJ

Die rund 550 Meter lange Laufstrecke beginnt beim Billa in der Abstimmungsstraße, führt über den Birkengrund und endet am Sportplatz in Viktring. Für Familien besonders wichtig: In der Kinderzone am Ende der Strecke herrscht striktes Schlagverbot, um den kleinsten Zuschauern eine sichere Atmosphäre zu bieten. Auch ein vielfältiges Angebot an Getränken, Essen und stimmungsvoller Livemusik mit einem DJ gibt es.