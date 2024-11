Kampagne startet: Graz sagt „Nein“ zu Gewalt an Frauen

Morgen startet in Graz die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ mit vielfältigen Aktionen, die das Thema in den Fokus rücken.

Gewalt gegen Frauen ist in Österreich ein allgegenwärtiges und erschreckendes Problem. Laut den AÖF wurden allein in diesem Jahr 26 Femizide sowie 39 Mordversuche oder schwere Gewalttaten gegen Frauen registriert. Doch die Gewalt von Männern gegen Frauen beginnt oft viel früher: Sie zeigt sich in Haltungen und Überzeugungen, in abwertender Sprache wie „Catcalling“, in physischen Übergriffen und nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Ihren tragischen Höhepunkt erreicht sie im Femizid – dem aus Frauenhass motivierten Mord an einer Frau.

Graz im Kampf gegen Gewalt an Frauen

Angesichts dieser alarmierenden Lage beschäftigen sich zahlreiche Grazer Einrichtungen das ganze Jahr über, besonders aber während der Aktionszeit „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, intensiv mit diesem Thema. „Das Ausmaß der Männergewalt gegen Frauen ist unerträglich. Das heurige Jahr war wieder einmal geprägt von grausamen Fällen – weltweit, aber auch hierzulande“, erklärte Anna Majcan, Geschäftsführerin Grazer Frauenrat

16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Vom 25. November bis 10. Dezember finden die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ statt. Diese internationale Kampagne lenkt den Fokus auf Gewalt gegen Frauen und setzt ein kraftvolles Zeichen für gesellschaftliche Veränderungen. Ziel ist es, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schärfen und den Druck auf Politik und Gesellschaft zu erhöhen, damit wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um Gewalt gegen Frauen durch Männer zu beenden.

Gewalt an Frauen in den Fokus rücken

Im Rahmen der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ initiieren mehrere Grazer Organisationen eine Vielzahl an Aktionen, um das Thema stärker in den Fokus der öffentlichen Diskussion zu rücken. „Damit die Gewalt sinkt und schließlich ein gewaltfreies Leben für alle möglich ist, braucht es uns alle. Durch umfassende Unterstützung von Betroffenen, aber vielmehr noch durch politische Maßnahmen, die Gewalt vorbeugen und direkt bei Burschen und Männern ansetzen“, äußerte sich Majcan.