Umwidmungen bezahlen lassen: Ex-Bürgermeister vor Gericht

Ein Bürgermeister steht heute in Wels vor Gericht.

Veröffentlicht am 22. November 2024, 15:43 / ©pexels / Towfiqu

Ein ehemaliger Bürgermeister aus dem Bezirk Vöcklabruck muss sich in Wels verantworten. Laut Anklage soll der Politiker jahrelang Zahlungen von Antragstellern für Umwidmungen von Grünland in Bauland mit Sonderbetrieb Tourismus entgegengenommen haben. Diese Summen seien an die Gemeinde geflossen, stehen jedoch im Verdacht, unzulässig gewesen zu sein.

Erste Zahlung bereits 1998

Die Ermittlungen wurden durch eine Anzeige der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck ausgelöst, die im Rahmen einer Gemeindeprüfung auf Unregelmäßigkeiten stieß. Bereits 1998 soll der Angeklagte mehr als fünf Millionen Schilling (etwa 364.000 Euro) für eine Änderungswidmung gefordert haben.

Hohe Summen ab 2009

Mit seinem Amtsantritt als Bürgermeister im Jahr 2009 soll er weitere Zahlungen veranlasst haben. Die Beträge sollen zwischen 36.000 und 108.000 Euro gelegen haben. Auch hier ging es um Umwidmungen in Bauland mit touristischem Schwerpunkt. Laut Anklage verstießen diese Zahlungen gegen geltendes Recht.

Verdacht des Amtsmissbrauchs

Zusätzlich wird dem Angeklagten vorgeworfen, von 2008 bis 2017 einer Familie nicht untersagt zu haben, ein touristisches Gebäude privat zu nutzen. Diese Unterlassung könnte laut Staatsanwaltschaft ein Fall von Amtsmissbrauch sein. Der Ex-Bürgermeister weist die Vorwürfe zurück und beruft sich auf Verjährung.

ÖVP distanziert sich

Die ÖVP Oberösterreich teilte mit, der Angeklagte sei einfaches Parteimitglied und habe keine Funktion in der Landespartei inne. „Wir werden den Prozess genau verfolgen“, so Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger gegenüber dem ORF. Es gelte die Unschuldsvermutung, und die Situation werde nach einem erstinstanzlichen Urteil neu bewertet.