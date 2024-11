Graz auf Punktejagd: HSG trifft auf Ferlach im Hinrunden-Finale

Das letzte Spiel der Hinrunde in der HLA Meisterliga steht bevor. Am Samstag, dem 23. November, tritt die HSG Holding Graz bei SC kelag Ferlach an, um wichtige Punkte gegen den Tabellennachbarn zu erkämpfen.

Letzten Samstag: Sieg gegen West Wien

Während die Grazer am vergangenen Samstag einen klaren Start-Ziel-Sieg gegen Handball West Wien feierten, kehrten die Ferlacher mit viel Selbstvertrauen aus Vorarlberg zurück. Das Team von Robert Begus überraschte mit einem 35:31-Auswärtssieg beim ALPLA HC Hard. „Die Ferlacher haben letzte Woche wieder gezeigt, dass sie immer für eine Überraschung gut sind und auf keinen Fall zu unterschätzen sind“, sagte Ramon Raschid, Kapitän der HSG Holding Graz. Der Kapitän betonte, dass das Team am Samstag mit viel Selbstvertrauen vor ihrem Heimpublikum antreten werde. Er hob hervor, dass die Grazer von der ersten Minute an voll konzentriert und mit 100 Prozent Einsatz spielen müssen, um die Punkte zu sichern.

Schweighofer: „Unser Ziel ist es zu siegen“

Mit acht Punkten stehen die Gastgeber einen Platz vor der HSG Holding Graz. Zuletzt konnten sie einen Aufwärtstrend zeigen, punkteten nicht nur in Hard, sondern auch gegen Sparkasse Schwaz Handball und sicherten sich unter anderem ein Unentschieden gegen den HC Fivers Margareten. „Nach einem durchwachsenen Saisonstart befindet sich Ferlach gerade in einem Aufwärtstrend. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen am Samstag zu stoppen und zu siegen“, so Lukas Schweighofer, Kreisläufer der HSG Holding Graz.