ORF-Abgabe: Immer noch 10.000 Nicht-Zahler

Im kommenden Jahr will der ORF noch mehr Mittel in seine Streaming- und Programm-Offensive investieren. Das kündigte Generaldirektor Roland Weißmann im Rahmen der Plenarsitzung des Publikumsrats am Donnerstag an. Damit will das Medienunternehmen seine Publikumsakzeptanz weiter stärken. Diese sei im vergangenen Jahr in allen Bevölkerungsgruppen gestiegen, wie ein entsprechendes Monitoring des ORF zeige. Rund 28 Millionen Euro will man 2025 allein in Premium-Content stecken. Möglich wird dies auch durch die ORF-Haushaltsabgabe, welche seit 1. Jänner 2024 jeder österreichische Haushalt zu leisten hat.

„Geisterhaushalten“ auf der Spur

In Summe hat der ORF mit der Abgabe 665 Millionen Euro generiert. Das sind 17,5 Millionen Euro weniger, als ursprünglich vorgesehen. Aber wie kann das sein? Die Differenz erklärt sich mit den sogenannten „Geisterhaushalten“, welche die neue Haushaltsabgabe noch nicht bezahlt haben. Dank der hervorragenden Arbeit von Datenforensikern seien diese in der Zwischenzeit aber aufgespürt und zur Kasse gebeten worden. So konnte man die Zahl von 180.000 auf 10.000 vermisste Haushalte senken, heißt es in einem Bericht der österreichischen Tageszeitung „Standard„. Hoch sei deren Zahlungsbereitschaft ohnehin nicht, wie der ORF in einer Information an seine Stiftungsräte mitteilte. Klagen wolle man Nicht-Zahler aber nicht. Stattdessen fokussiert man sich auf ein anderes, weit größeres Problem.

Unternehmen reißen Loch ins ORF-Budget

Denn eigentlich müssten seit 1. Jänner 2024 auch kommunalsteuerpflichtige Unternehmen verpflichtend einen ORF-Beitrag bezahlen. Aufgrund der Berechnungsmethode für Firmenbeiträge und ausstehender Zahlungen würden aber auch hier 15 Millionen Euro fehlen. Zur Kompensation der fehlenden Beitragseinnahmen greift der öffentlich-rechtliche Sender deshalb auf Rücklagen zurück. Damit könne er mit schwarzen Zahlen abschließen.