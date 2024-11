SPÖ präsentiert zentrale Anliegen beim Wahlkampfabschluss in Graz

Am 24. November 2024 ist Landtagswahl in der Steiermark.

Am 24. November 2024 ist Landtagswahl in der Steiermark.

Am kommenden Sonntag ist es so weit: Die Steiermark wählt ihren Landtag. Auch der Wahlkampf neigt sich dem Ende zu. Beim Abschluss der Wahlbewegung am 22. November setzte die steirische Sozialdemokratie in Graz ein klares Zeichen. In einem Sternmarsch, begleitet von Musik und roten Luftballons, machten sich zahlreiche Gruppen von Kandidaten und Unterstützern auf den Weg zum Freiheitsplatz, wo sie sich zu einem gemeinsamen Treffpunkt versammelten.

Lang erinnert an zentrale Themen

Dort hob Spitzenkandidat Anton Lang in seiner Ansprache vor rund 300 Unterstützern die zentralen Themen hervor. Er erklärte, dass die steirische Sozialdemokratie in den letzten Wochen vor allem für den Ausbau der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen gekämpft habe. „Damit alle Kinder in der Steiermark die gleichen Chancen haben“, hob er hervor. Dies sei laut ihm auch wichtig, um die Vereinbarkeit von Vollzeitarbeit und Familie für alle zu fördern. Darüber hinaus setzte sich die Partei für eine stabile Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze ein und forderte Investitionen in die Infrastruktur, sowohl im Straßen- als auch im Schienenverkehr, sowie Maßnahmen wie eine Fachkräfteoffensive und den Ausbau erneuerbarer Energien.

Themen bis zur Wahl weiter betonen

Lang betonte auch die Bedeutung einer sicheren und wohnortnahen Gesundheitsversorgung für alle Menschen in der Steiermark. Ein weiteres Anliegen sei der Ausbau des sozialen Wohnbaus, um das Leben für die Menschen in der Region erschwinglicher zu gestalten. Zum Abschluss rief er dazu auf, die verbleibende Zeit bis zur Wahl zu nutzen, um diese Themen weiterhin zu kommunizieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2024 um 16:29 Uhr aktualisiert