Juristische Koryphäe des Landes geht in den Ruhestand

Am Mittwoch wurde Albert Kreiner im Rahmen einer Abschiedsfeier das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Landtagspräsident Reinhard Rohr (SPÖ) verliehen. „Es gibt unzählige Themen, Projekte, Problemstellungen und Verhandlungen, in denen Albert Kreiner die Interessen Kärntens nicht nur vertreten, sondern für sie gekämpft hat. Auch in schwierigen Zeiten für das Land hat er stets Verantwortung übernommen und an entscheidenden Weichenstellungen für unseren Wirtschaftsstandort mitgewirkt“, betonte LHStv. Gruber. Insbesondere Kreiners maßgebliche Beteiligung an den Vorbereitungen zur Umsetzung der Koralmbahn, sein Einsatz in der HCB-Krise, das Vorantreiben innovativer Projekte im Mobilitätsbereich und seine Teilnahme an zahlreichen Verhandlungsteams mit dem Bund wurden hervorgehoben.

35 Jahre lang für das Land Kärnten tätig

„Mit Albert Kreiner verabschiedet sich eine juristische Koryphäe des Landes in den Ruhestand. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich immer auf seine fachliche Erfahrung vertrauen konnte“, so Schuschnig. Insgesamt war Kreiner 35 Jahre lang für das Land Kärnten tätig. Zuerst im Verfassungsdienst und seit 1994 als Leiter der Abteilung 7. In mehr als drei Jahrzehnten war er unter anderem an den Planungen für die Baltisch-Adriatische-Achse und der Koralmbahn, an der Umsetzung der S-Bahn in Kärnten, an der Sicherung des Flughafens sowie am erstmaligen Betrieb eines autonom fahrenden Shuttles in Kärnten beteiligt.