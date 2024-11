Doppelte Hilfe am Giving Tuesday: Schenke Mädchen ein neues Zuhause

Am Giving Tuesday (3. Dezember) haben Spender die Möglichkeit, gleich doppelt zu helfen: Jeder gespendete Euro wird durch die Unterstützung von fünf Unternehmen bis zu einem Gesamtwert von 20.000 Euro verdoppelt. Damit wird ein nachhaltiges Zuhause für Mädchen in schwierigen Lebenssituationen geschaffen.

Neues Zuhause für Mädchen: Neubauprojekt in Graz

Die Spenden fließen in ein Neubauprojekt, das ein neues Zuhause für die Mädchen einer SOS-Kinderdorf-Wohngruppe in Graz schafft. Das alte Gebäude, in dem elf junge Mädchen lebten, wurde bereits abgerissen, und die Übergangsphase ins vorübergehende Quartier verlief gut. Der Neubau, der 2025 bezogen werden soll, bietet ein modernes und nachhaltiges Zuhause. Geplant sind auch Kleinwohnungen für einen sanften Übergang in die Selbstständigkeit sowie Räume für therapeutische Begleitung, da der Bedarf an psychischer Unterstützung bei jungen Menschen steigt.

Nachfrage nach Krisenwohnplätzen steigt

„Die psychischen Belastungen junger Menschen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Wir beobachten auch eine steigende Nachfrage nach Krisenwohnplätzen, diversen Betreuungsmöglichkeiten und Therapieplätzen“, beschrieb SOS-Kinderdorfleiterin Birgitta Thurner. Sie erklärte, dass die Mädchen, die unter die Obhut von SOS-Kinderdorf kommen, bereits viele traumatische Erfahrungen gemacht haben.

Sicherer Ort für Mädchen

Aus verschiedenen Gründen können sie nicht mehr zu Hause wohnen, häufig aufgrund von Erkrankungen der Eltern, psychischen Problemen oder Suchtproblemen, sowie aufgrund von Gewalt- und Missbrauchserfahrungen. Der erste Schritt in der Betreuung sei stets die Stabilisierung, um den Mädchen einen sicheren und liebevollen Ort zu bieten.

Mädchenwohngemeinschaft SOS-Kinderdorf

Und dieser Ort soll nun mit Unterstützung gebaut werden. „Das hier ist meine Familie. Dazu gehören auch Fee und Dino, die Therapiehunde. Ich freu mich schon sehr auf mein neues Zimmer und die neue Bilderwand“, freute sich Michaela (Name geändert) 14 Jahre, die seit zwei Jahren in einer Mädchenwohngemeinschaft von SOS-Kinderdorf lebt.

Spenden bis zum 3. Dezember

Ab sofort bis zum 3. Dezember werden online Spenden für ein nachhaltiges und liebevolles Zuhause gesammelt. Partner von SOS-Kinderdorf – darunter Bosch, Hornbach, Libertydothome, onedare und Soluto – tragen maßgeblich dazu bei, indem sie die ersten 20.000 Euro an Spenden verdoppeln, die dem Neubau der Mädchenwohngruppe in Graz zugutekommen.