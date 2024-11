Hoffnung für 5.000 Betroffene: Erste ME/CFS-Anlaufstelle in Salzburg

In Salzburg gibt es bald die erste ME/CFS-Anlaufstelle im Bundesland

Veröffentlicht am 22. November 2024, 16:55 / ©AdobeStock/ SASITHORN

Rund 5.000 Menschen in Salzburg leiden an ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom). Für sie und ihre Angehörigen soll es bald eine erste Anlaufstelle geben. Der Salzburger Landtag beschloss am Mittwoch einstimmig einen entsprechenden Antrag der Grünen. Die neue Einrichtung soll Betroffenen Unterstützung und Orientierung bieten. „Die Entscheidung ist ein wichtiger Schritt, auch wenn es noch etwas dauern dürfte, bis die Stelle tatsächlich verfügbar ist“, erklärte Landtagsabgeordnete Kimbie Humer-Vogl (Grüne) gegenüber dem ORF. Die Landesregierung wurde beauftragt, dem Landtag innerhalb von sechs Monaten über den Stand der Gespräche zu berichten.

Standort noch offen

Wo die Anlaufstelle angesiedelt wird, ist noch unklar. Optionen sind die Salzburger Landeskliniken (SALK) oder eine Einrichtung außerhalb des Krankenhausbetriebs. Ziel ist es, kompetente und wohnortnahe Unterstützung anzubieten – ein Aspekt, den auch der Nationale Aktionsplan zu postakuten Infektionssyndromen hervorhebt.

Forderungen seit Langem auf dem Tisch

Experten und Patientenvertreter fordern seit Monaten derartige Anlaufstellen, um die Versorgung und Beratung zu verbessern. Neben ME/CFS fallen auch andere chronische Erkrankungen wie Post-Covid, POTS (Posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom) oder Fibromyalgie unter den Fokus des Aktionsplans von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Rauch betonte am Dienstag die Notwendigkeit dezentraler Netzwerke in allen Bundesländern. Diese sollten durch den Finanzausgleich finanziert werden, da die Zuständigkeit bei den Ländern liege.

Schwierige Diagnose und individuelle Verläufe

Die Diagnose von ME/CFS sei laut Rauch ein komplexer Prozess. Die Erkrankung zeige eine große Bandbreite – von Patienten, die bettlägerig sind, bis hin zu solchen, die eingeschränkt arbeitsfähig sind. Eine gut ausgestattete Anlaufstelle könne den Betroffenen helfen, schneller Klarheit und Zugang zu spezialisierten Behandlungen zu erhalten.